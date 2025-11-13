Стоматолог указала на связь молочных зубов и детских болезней

По мнению 65% родителей, лечение молочных зубов у детей не имеет смысла, поскольку они «все равно выпадут». Этот предрассудок является одним из самых распространенных заблуждений в стоматологической практике. Детский стоматолог, создатель технологии непрямой реставрации EZ Crown Татьяна Петрова рассказала, что важно заботиться о здоровье молочных зубов и как они связаны с частыми детскими болезнями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Молочные зубы не являются «просто временными», а представляют собой функционально значимые элементы, активно участвующие в формировании правильного прикуса, обеспечивающие возможность полноценного жевания и речи, а также способствующие гармоничному развитию челюстно-лицевого аппарата. Здоровье этих зубов напрямую влияет на правильный рост постоянных зубов и общее состояние здоровья ребенка, подчеркнула специалист.

«Молочные зубы нужны не меньше, чем постоянные. Это первая „тренировка“ здоровья полости рта, и от того, как ребенок пройдет ее, во многом зависит его отношение к стоматологам и качество улыбки на всю жизнь», — сказала Петрова.

Современная детская стоматология предлагает широкий спектр деликатных, безболезненных и эстетичных методов лечения молочных зубов, заверила специалист. Своевременное обращение к врачу делает лечение совершенно безболезненным и не страшным, а предотвращение осложнений гораздо проще, чем устранение их последствий.

«Кроме того, больной зуб — это постоянный источник стресса и воспаления для детского организма. Даже если ребенок не жалуется на боль, хроническое воспаление может снижать иммунитет и вызывать частые простуды. Если зуб разрушен и не лечится, это не просто „дырочка“. В полости рта возникает очаг инфекции, который может повредить зачаток постоянного зуба, вызвать воспаление десен и даже влиять на общее состояние организма», — добавила врач.

Лечение и восстановление молочных зубов в настоящее время представляют собой не просто заботу о «временных» зубах, а инвестицию в здоровье постоянных зубов. Чем более внимательное отношение проявляется к первым зубам ребенка, тем более крепкой и красивой будет его улыбка в будущем, заключила доктор.

