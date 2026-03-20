Стоматолог рассказала, какие заболевания можно выявить по состоянию полости рта

Врач-ортодонт Татьяна Пикилиди заявила, что до 90% системных заболеваний проявляются в полости рта и могут быть замечены на приеме у стоматолога, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам специалиста, агрессивный пародонтит у пациентов 30–35 лет — расшатывание зубов, кровоточивость десен, гнойные карманы — может указывать на сахарный диабет второго типа. Если лечение дает лишь временный эффект, пациента направляют на анализы, и нередко диагноз подтверждается.

Проблемы со щитовидной железой проявляются сухостью во рту. Из-за недостатка слюны быстрее развивается кариес, особенно в пришеечной области. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь вызывает эрозию эмали: она истончается с внутренней стороны верхних зубов, появляется чувствительность.

Железодефицитная анемия делает слизистую бледной и сухой, язык — гладким и блестящим. Дефицит витамина B12 сопровождается жжением и заедами. Спонтанные кровоизлияния, синяки на деснах и длительные кровотечения могут говорить о нарушениях свертываемости и лейкозе.

Остеопороз заметен на панорамном снимке по разрежению костной ткани. Аутоиммунные заболевания проявляются белыми узорами и плохо заживающими эрозиями на слизистой. Даже подагра и некоторые детские синдромы могут отражаться на состоянии эмали и слизистой, отметила врач.

