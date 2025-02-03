Стоматолог рассказала, как добиться максимального результата от установки брекетов
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Стоматолог-ортодонг Татьяна Пикилиди заявила, что взрослым пациентам иногда сложнее удерживать результат после снятия брекетов, сообщает сайт «Узнай.ру».
«Я бы не сказала, что успех ортодонтического лечения зависит только от возраста. Также нужно учитывать индивидуальные особенности человека. Как правило, добиться максимального результата от установки брекетов можно в том случае, если костная структура еще эластична», — сказала доктор.
По ее словам, с 24 лет кости становятся более статичными и менее податливыми и при установке брекетов врачи учитывают общее состояние челюсти, костей и зубов. Установку ортодонтического аппарата рекомендуют только при полном формировании верхушки корней зубов.
Если взрослому человеку уже сложно удерживать результат, то рекомендуют капы, пластины и ретейнеры, а совсем юных пациентов также просят сделать рентген костей и рук, чтобы проверить, завершен ли пубертатный скачок.