Стоматолог предупредил о последствиях привычки кусать щеки

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Стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что регулярное прикусывание щек травмирует слизистую и может привести к травматической фиброме, сообщает Газета.ru .

Регулярное прикусывание внутренней поверхности щек вызывает ранки, язвы и раздражение слизистой. Ткани не успевают восстановиться, поэтому кислая, острая и горячая пища может причинять боль и жжение.

При длительной травме слизистая становится неровной, шероховатой, с белесыми участками. Иногда возникает плотное разрастание ткани — травматическая фиброма.

«Это доброкачественное образование, однако определить природу любого уплотнения во рту должен стоматолог», — подчеркнул стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Причиной повреждений могут быть острый край зуба, неровная пломба или неудобная конструкция. Если привычку не удается контролировать, врач рекомендовал обратиться к психологу или психотерапевту. Язву, которая не заживает более трех недель, растущее уплотнение или стойкое красное либо белое пятно необходимо показать стоматологу.

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