Будет хуже: почему нельзя игнорировать диспансеризацию, даже если ничего не болит

Часто именно во время диспансеризации врачи впервые выявляют анемию, сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения, сообщила РИАМО врач-терапевт-гематолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Зарина Шамсиева.

«Обычная причина — люди не обращают внимание на свое здоровье, пока что-то не заболит. Недавний пример: когда-то молодая и активная девушка, 34 лет, перестала замечать, что с ней происходит. Трое детей, работа — дом — дети. Усталость, сонливость, нет сил, но героическое «надо» и врожденный темперамент изо всех сил двигают ее вперед», – рассказала Шамсиева.

Она добавила, что недавно девушка прошла диспансеризацию — увидев результаты анализов, терапевт была просто в шоке.

«Гемоглобин — 56 г/л, железо и ферритин на нуле, бледная кожа, уставшее лицо — ей нужно помочь, и срочно! Но в больницу она не хочет — за детьми надо смотреть. Вот будем постепенно амбулаторно справляться и выходить из дефицита железа на фоне назначенного лечения. Женщины — героини, не спорю. Но раз в год хотя бы нужно проходить обследования! И это, кстати, не только ради себя, но и ради детей», – подчеркнула терапевт.

Шамсиева уточнила, что «находок» во время диспансеризации бывает масса — нет такого, что выявляются только определенные болезни.

