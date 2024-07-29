Стало известно, сколько грибов можно есть без вреда для здоровья

Врач Неронов: безопасная порция грибов — до 200 г в неделю

Относительно безопасной будет порция грибов весом 150-200 грамм с частотой употребления не чаще 1 раза в неделю, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведет к появлению расстройств работы пищеварительной системы», — сказал Неронов.

Он добавил, что грибы категорически противопоказаны больным с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и детям дошкольного возраста.

«При этом нужно знать, что после приготовления грибы лучше не хранить, а употребить всю порцию в день приготовления. Причем у большинства грибов в пищу пригодны только шляпки», — отметил гастроэнтеролог.