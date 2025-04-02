Ссадины и травмы у детей: как правильно оказать первую помощь

С увеличением весенней активности возрастает и вероятность мелких травм, особенно у детей. Порезы, ссадины и царапины — это то, с чем сталкивается почти каждый, особенно в сезон прогулок. Независимо от того, как и где произошло повреждение кожи, важно знать, как правильно оказать первую помощь, чтобы избежать осложнений, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

Важность тщательной обработки

«Если вы или ваш ребенок получили небольшую царапину или порез, первое, что нужно сделать, — это очистить рану от видимых загрязнений. Используйте стерильный бинт, свернутый так, чтобы получился острый кончик. Также можно использовать пинцет, но обязательно обработайте его сначала спиртом», — рассказала врач.

После очистки надо рану обработать антисептиком, например, перекисью водорода в концентрации 3% — она убивает микробы и помогает вывести их из раны через пузырьки, которые образуются при контакте с поврежденной кожей. Если под рукой нет аптечных средств, можно воспользоваться народными методами: раствором соды, крепким солевым раствором, настоем ромашки или даже водкой.

Важно помнить, что даже небольшая ранка, если ее не обработать, может стать источником инфекции. После обработки надо закрыть повреждение стерильной повязкой или заклеить пластырем, чтобы защитить его от грязи и бактерий.

Когда обращаться к врачу

Если повреждение кажется глубоким, лучше не рисковать и обратиться за помощью к врачу. Если порез длиннее 1,5–2 см, то заживать он может долго, вызывая при этом дискомфорт и даже привести к осложнениям. Стоит также показаться специалисту, если рана сильно болит (возможно поврежден нерв) или если кровотечение не останавливается.

«В медицинских условиях рану тщательно обработают, при необходимости удалят поврежденные ткани, остановят кровотечение и наложат швы. Иногда швы накладывают не сразу, а через несколько дней, когда уменьшится воспаление», — объяснила Морозова.

После этого важно ежедневно менять повязку. В первые дни используют влажные повязки с антисептиками, а затем переходят на мази, которые ускоряют заживление. Например, хорошо помогают мази с антимикробным и ранозаживляющим эффектом. В некоторых случаях врач может назначить антибиотики, чтобы предотвратить развитие инфекции.

Весна — это время радости и активности, но не стоит забывать о мерах предосторожности. Небольшие порезы и царапины можно обработать самостоятельно, но, если рана серьезная, лучше доверить ее лечение специалисту. Правильный уход и своевременная помощь помогут избежать осложнений и ускорить заживление.