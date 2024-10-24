Сроки капремонта объектов здравоохранения Ступина обсудили на здравчасе

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с заместителем министра здравоохранения региона Ольгой Отдельновой и заместителем руководителя «Дирекции единого заказчика по ремонтным работам Министерства строительного комплекса Московской области» Максимом Калашниковым провел здравчас. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одними из наиболее волнующих население вопросов являются сроки завершения капитального ремонта учреждений здравоохранения в поселках Михнево, Малино и городе Ступино.

Готовность объекта в Михнево — порядка 50%. Существует ряд трудностей, связанных с подключением электричества. Выполняются работы по устройству системы отопления, прокладке трубопроводов, линий электроснабжения и слаботочн6ых систем, монтаж панелей, напольного и настенного керамогранита, устройство отмостки. На объекте планируется увеличить число рабочих.

Штат больницы практически полностью укомплектован, мебель и специализированное оборудование находится на складах поставщика. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2025 года.

Участники рабочей встречи также рассмотрели выполнение ремонта на объектах в Малино и Ступино. Отмечена, необходимость нарастить темпы работ и увеличить на площадках количество рабочих.

Основная часть обращений жителей за прошедшую неделю связана с прохождением диспансеризации и трудностями при записи к профильным специалистам.

Ступинцев интересуют отметки о диспансеризации, которую они полностью не проходили. По словам представителей ступинской больницы, данный вопрос возникает из-за недостаточной информированности населения. Посещение ряда врачей, сдача определенного вида анализов считается одним из первичных этапов диспансеризации.

Затруднения с записью на прием связаны с дефицитом специалистов. Медицинские учреждения продолжают работу по привлечению квалифицированных кадров.

В ходе совещания озвучена информация о том, что Ступинская клиническая больница увеличила штат на 5 человек, один врач в настоящее время проходит повторную аккредитацию. Ступинская стоматология приняла на работу двух врачей-ординаторов, с понедельника к работе также приступит врач-стоматолог, ведутся переговоры со специалистами из других регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.