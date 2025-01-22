Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели около 11 тыс детей в 2024 году

За прошедший год врачи мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства совершили 149 выездов и осмотрели около 11 тысяч детей из разных округов Подмосковья. Свыше тысячи детей были направлены для более углубленного обследования и лечения в КДЦ и многопрофильный стационар НИКИ детства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Выезды нашей команды докторов помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. За прошлый год мобильный комплекс совершил 149 выездов в муниципалитеты Подмосковья. Бригадой наших врачей осмотрено и проконсультировано почти 11 тысяч детей. 917 диагнозов мы выявили у детей впервые. Если мы выявляем проблему, видим нарушения, то даем направление ребенку для более глубокой диагностики в КДЦ или на госпитализацию в стационар института. За прошлый год мы дали более тысячи таких направлений», — рассказал заведующий мобильным комплексом НИКИ детства Дмитрий Мухин.

Пациентам не нужно никуда ехать, они получают помощь специалистов института детства в поликлиниках своих округов.

«Врачебный десант состоит из узкопрофильных специалистов: кардиолога, нефролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащен новейшей медицинской техникой: клинико - диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Первый выезд мобильного комплекса состоялся в феврале 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.