Специалист рассказала, какой рюкзак сохранит осанку школьнику

Рюкзак должен быть только с твердой спинкой и мягкой подкладкой, по ширине — соответствовать ширине плеч школьника. Спину поможет также разгрузить ортопедическая обувь, сообщила РИАМО специалист реабилитационно-образовательного центра №76 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Марина Догузова.

«Первое, на что нужно обратить внимание, выбирая ребенку рюкзак, — спинка и лямки. Рюкзак должен быть только с твердой спинкой и мягкой подкладкой, по ширине — соответствовать ширине плеч школьника, а лямки обязательно должны регулироваться. Также нужно объяснить ребенку, что носить рюкзак необходимо на двух плечах, чтобы нагрузка на спину распределялась равномерно», — сказала Догузова.

Она добавила, что родители зачастую своему ребенку покупают одежду или обувь на несколько размеров больше. В данном случае экономия может только навредить. Ортопедическая обувь и стельки разгрузят позвоночник, а одежда по размеру не будет стеснять движений и позволит ему чувствовать себя максимально комфортно и свободно.

«Не стоит забывать поговорку: „В здоровом теле — здоровый дух!“, ведь от правильной осанки зависит состояние всего организма в целом. Следуя простым правилам, можно не только значительно улучшить свое здоровье, но и оставаться в ресурсе и отличном настроении», — заключила специалист.