Современный компьютерный томограф поставят в Дубненскую больницу

Высокотехнологичный компьютерный томограф для диагностики всех систем организма будет установлен в 2025 году в главном лечебном корпусе и значительно улучшит качество медицинской помощи для дубненцев и жителей ближайших городов региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди преимуществ современного аппарата — высокая скорость работы, возможность проводить исследования коронарных артерий и сердца с визуальной 3D-реконструкцией. Для больных с тяжелой формой пневмонии можно провести определенное сканирование лёгких всего за 4 секунды. Устройство аппарата делает комфортными исследования и для пациентов с объемными габаритами. Высокотехнологичное программное обеспечение значительно повысит точность диагностики.

Поставка нового оборудования запланирована в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — создать условия для того, чтобы каждый гражданин мог вести активный образ жизни и оставаться здоровым и счастливым на протяжении всех лет.

В Дубне завершаются работы по подготовке помещений для установки нового томографа. Пока подобные аппараты есть только в региональных и специализированных медицинских центрах.

«Здравоохранение — чувствительная тема. Вместе с главврачом Дубненской больницы Игорем Давроновым мы еще в прошлом году начали большую работу по замене аналогового оборудования. Это помогает проводить диспансеризацию на более качественном уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.