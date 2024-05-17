Сотрудники областного онкодиспансера посетили Республику Карелию

Сотрудники Московского областного онкологического диспансера, при поддержке первичной профсоюзной организации медицинского учреждения, посетили удивительный край первозданной природы и красивых пейзажей — Карелию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Места в Карельской республике очень красивые, поэтому нередко люди, побывавшие здесь всего однажды, в будущем обязательно возвращаются, чтобы снова окунуться в первозданную природу. Обзорная экскурсия у нас заняла 3 дня и оставила после себя положительные эмоции и приятные воспоминания. Конечно же такие поездки объединяют наш коллектив и помогают отвлечься от трудовых будней», — рассказала начальник отдела по организации оказания платной медпомощи Оксана Зотова.

Всего экскурсию посетили 20 сотрудников Московского областного онкологического диспансера, при поддержке первичной профсоюзной организации.

МООД — это ведущее специализированное лечебное учреждение Московской области, оказывающее современную специализированную, в том числе высокотехнологичную, хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.