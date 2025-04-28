Сотрудники Клинской подстанции скорой помощи принимают поздравления

При экстренном случае, от момента получения вызова до приезда бригады скорой помощи по адресу должно пройти не более 20 минут. Но, как говорят врачи, бывают случаи, когда оперативность должна исчисляться секундами, иначе последствия могут быть трагичны.

«В памяти, конечно очень много вызовов и сложных в том числе. Несколько лет назад для меня конкретно резонансный случай был, когда мужчина выполнял земляные работы с культиватором и у него намоталась нога на моно культиватор. Невероятный объём помощи мы ему оказали. В итоге все обошлось, слава богу, что живой остался» — поделился Дмитрий Лютин, врач анестезиолог-реаниматолог клинской подстанции.

Клинская скорая медицинская помощь, как самостоятельная станция, действует с 1958 года. Сейчас она находится в составе региональной скорой медпомощи со статусом Московской областной подстанции. Клинчанам помощь быстрого реагирования оказывают более 200 сотрудников.

«В настоящее время 12 бригад скорой медицинской помощи и более 200 сотрудников трудятся на клинской подстанции. Врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, водителей. В день на каждую бригаду приходится 13-15 вызовов, в выходные доходит до 20» — рассказала Светлана Какурина, заведующая клинской подстанции скорой медицинской помощи.

В напряженные периоды, такие как эпидемии или дачный сезон, когда за счёт приезжих население городского округа превышает 160 тысяч, суточная нагрузка бригад скорой помощи увеличивается до 200 выездов.

С самого раннего утра сегодня глава г. о. Клин Ална Сокольская поздравила сотрудников клинской подстанции.

«Клинская подстанция скорой медицинской помощи — это слаженный коллектив опытных работников. На их плечи ежедневно ложится колоссальная ответственность: оказать экстренную помощь заболевшему, пострадавшему в условиях, когда каждое мгновение может стать решающим, принять единственно верное решение о срочном медицинском вмешательстве. Это те, кто, всегда находясь на передовой, первыми оказываются рядом в тяжелую минуту, днем и ночью борются за жизни и здоровье людей.

Желаем крепкого здоровья, успехов в нелегком благородном труде, душевных сил, энергии и семейного благополучия» — отметила Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.