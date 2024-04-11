Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области сдали кровь

Традиционно, коллектив подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области регионального Фонда капитального ремонта принял участие в благотворительной акции по сдаче крови в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского при министерстве обороны Российской Федерации.

Участниками акции стало 72 человека. Сотрудники фонда сдали порядка 32,5 литров крови.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.