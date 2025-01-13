Сосудистые хирурги Мытищ спасли пациента от разрыва аорты и ампутации ног

Житель Солнечногорска экстренно поступил в Мытищинскую больницу с подозрением на острый тромбоз, но обследование выявило еще более сложную проблему. Для спасения жизни пациента потребовалась многочасовая реконструктивная операция, проведенная опытными сосудистыми хирургами с ювелирной точностью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Основным симптомом нарушения кровоснабжения ног является сильная боль в состоянии покоя, которая не купируется анальгетиками. Люди пьют обезболивающие препараты буквально горстями, и это не приносит облегчения. Изнурительный длительный болевой синдром, когда человек не спит, не ест и не может заниматься повседневными делами, изматывает его физически и эмоционально, вынуждая в итоге соглашаться на ампутацию.

Именно в таком состоянии поступил в Мытищинскую больницу 65-летний пациент. Одна нога у него болела постоянно, вторая — при ходьбе. При первичном осмотре было выявлено отсутствие пульса на обеих ногах.

«Чаще всего причиной такого состояния является острый тромбоз, при котором требуется экстренное принятие решения: счет идет не на часы, а на минуты. Мы оперативно провели компьютерную томографию с контрастом. По ее результатам были выявлены гораздо более серьезные проблемы — аневризма аорты, аневризмы подвздошных и бедренных артерий», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.

Если в норме диаметр сосуда составляет 2 см, то у этого пациента с аневризмой диаметр составлял более 6 см.

«Разрыв аневризмы аорты — ключевой риск для этой проблемы, поскольку человек может просто истечь кровью. У пациента наблюдалась полная непроходимость сосудов в конечностях от середины живота до стопы. Причем кровоснабжение было нарушено не за счет свежих тромбов: атеросклеротические бляшки полностью перекрыли кровоток, просто удалить их оттуда было невозможно. Единственное решение в таких случаях, сохраняющее пациенту ноги — протезирование и формирование полноценного обходного пути для кровотока», — уточнил хирург.

Он пояснил, что аневризма аорты располагалась очень высоко в брюшной полости, вовлечены были даже почечные артерии: это та условная граница, которая разделяет области кардиохирургии и сосудистой хирургии.

«Несмотря на целый ряд анатомических сложностей, мы смогли удалить критически расширенный сосуд и взамен сформировать синтетический бифуркационный протез с разделением на обе ноги до верхней трети бедра. Для восстановления кровотока были использованы единственно пригодные глубокие бедренные артерии диаметром всего 3-5 мм. Процесс занял около 6 часов. Операция помогла пациенту не только избежать ампутации и сохранить конечности, но и предотвратить риск разрыва аневризмы аорты с кровотечением, что привело бы к летальному исходу. Реабилитационный период прошел без особенностей, мужчина был выписан на амбулаторное лечение», — прокомментировал Шилов.

Центр спасения конечностей на базе Мытищинской больницы был открыт в 2023 году. Это функциональная структура, объединяющая специалистов нескольких направлений — сосудистых хирургов, рентгенохирургов, эндокринологов, специалистов в сфере гнойной хирургии. Здесь оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам со всего северо-востока Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.