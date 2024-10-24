«Смерть практически неизбежна»: врач предупредил об опасности вируса бешенства

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что человек, заразившийся бешенством, «умирает в страшных муках». Он настоятельно рекомендовал жителям района Люблино в Москве, где были введены ограничительные меры из-за риска распространения этого заболевания, проявлять максимальную бдительность, сообщает Инфо24 .

По словам невролога, бешенство — «на самом деле очень страшная болезнь», вызываемая вирусом, который наносит вред нервной системе. Защитой от этого заболевания служит вакцинация, которая проводится шесть раз в течение приблизительно полугода с определенными увеличивающимися интервалами. Если вакцинация не была проведена в течение нескольких дней после инфицирования, вирус начинает распространяться через нервную систему.

«По нервным волокнам он доходит до головного мозга. И человек, я не преувеличиваю, в страшных муках умирает», — предостерег Хорошев.

Он пояснил, что при бешенстве пациента «как бы скрючивает» в специфической позе из-за напряжения всех мышц. Наиболее сильные мышцы (антигравитационные), отвечающие за работу против гравитации и помогающие нам держаться на ногах, перемещать предметы и выполнять другие действия, переходят в скрюченное состояние, в котором человек может находиться несколько дней. Врачи, разумеется, поддерживают его жизненные функции, однако смерть становится практически неизбежной, добавил невролог.

Единственным способом предотвратить смертельный исход от бешенства Хорошев назвал укол, который нужно сделать обязательно в течение 24 часов после укуса или контакта с предполагаемым больным животным. Его делают даже в том случае, если это домашний питомец, который иногда бывает на улице.

«Нужно вести травмированного человека к травматологу, и он сделает укольчик, который заставит организм сразу вырабатывать антитела против вируса», — заключил врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении карантина по бешенству в юго-восточной части района Люблино, охватывающем улицы Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов.