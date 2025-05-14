Слепое следование безглютеновой моде: так ли опасен растительный белок

Сегодня в мире, где популярность здорового питания бьет рекорды, глютен нередко становится главной мишенью. На полках магазинов и в меню ресторанов все чаще встречаются безглютеновые продукты, а многие уверены: исключив глютен, они сделают огромный вклад в свое здоровье. Так ли опасен этот белок, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Когда отказ от глютена оправдан

Врач отметила, что глютен — это белок, содержащийся в злаках вроде пшеницы, ржи и ячменя. Для большинства людей он совершенно безопасен и даже полезен, так как обеспечивает пищу приятной текстурой и помогает организму получать белки. Однако в некоторых случаях глютен действительно становится источником серьезных проблем.

«Так бывает при целиакии — редком аутоиммунном заболевании, при котором употребление глютена вызывает воспаление и повреждение слизистой тонкой кишки. Со временем это приводит к нарушению всасывания питательных веществ и тяжелым последствиям для здоровья», — предупредила Тананакина.

Есть также люди, у которых наблюдается непереносимость глютена без признаков целиакии. В этом случае после употребления хлеба или макарон могут появляться вздутие живота, усталость, кожные высыпания и нарушения пищеварения. При исключении глютена из рациона симптомы зачастую исчезают. Однако важно понимать: реальная непереносимость встречается значительно реже, чем это принято думать.

Правда о безглютеновой диете

Популярность безглютеновой диеты во многом связана не с самим глютеном, а с современными пищевыми привычками. Сегодня глютен добавляют не только в хлеб, но и в соусы, колбасы, полуфабрикаты и сладости, усиливая их вкус и текстуру. Избыточное потребление обработанных продуктов в целом ухудшает работу пищеварительной системы, а не только сам глютен.

«Полный отказ от глютена оправдан лишь в случае подтвержденной целиакии или диагностированной чувствительности к нему. Без реальных показаний слепое следование безглютеновой моде может лишить организм важных источников витаминов группы B, клетчатки и железа. А безглютеновые продукты часто содержат больше сахара и жиров, чтобы компенсировать утраченный вкус», — объяснила врач.

Вывод прост: если у вас нет медицинских показаний, бояться глютена не стоит. Здоровое питание — это разнообразие, умеренность и внимание к качеству продуктов, а не исключение всего подряд из рациона. И если вас беспокоят проблемы с пищеварением, лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Только так можно действительно заботиться о здоровье, а не следовать мифам, заключила специалист.