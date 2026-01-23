Сладкий кайф: почему людей жестко накрывает после поедания пирожных

Резкий прилив энергии, а затем раздражительность и усталость после сладкого — типичная реакция организма на скачки сахара в крови, сообщила РИАМО врач-эндокринолог и диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Это классическая реакция на „углеводные качели“. Съели пирожок с вареньем — уровень сахара в крови резко взлетает, организм в ответ выпускает ударную дозу инсулина. Инсулин быстро снижает сахар, и мы получаем обратный эффект: упадок сил, раздражительность, снова тянет на сладкое», — пояснила Горбунова.

Она отметила, что для здорового человека разовые случаи не страшны.

«Если вы заметили, что ваша энергия и настроение полностью зависят от сладких перекусов, а после них накатывает сильная усталость — это серьезный повод пересмотреть питание и, возможно, проконсультироваться с врачом», — уточнила специалист.

Всемирный день пирога отмечается 23 января каждого года. Этот праздник неофициальный, но его популярность растет благодаря любви к пирогам в разных культурах по всему миру.

Праздник стал своеобразным символом признания разнообразия и богатства кулинарных традиций, связанных с пирогами. Этот день посвящен как сладким, так и несладким пирогам, которые можно найти в кухнях народов мира.

