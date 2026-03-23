Слабоумие и психоз: рилсы и шортсы проводят мозгу «цифровую лоботомию»

Нарушенная концентрация и неспособность сфокусироваться на длинном тексте — это не симптомы внезапно возникшего СДВГ, ранней деменции или органического поражения мозга. Поиск удобных медицинских диагнозов для оправдания когнитивного упадка лишь маскирует реальную проблему: закономерный итог добровольной «цифровой лоботомии» из-за рилсов и шортсов. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева

Специалист утверждает, потребление коротких видео и параноидальный думскроллинг новостей формируют тяжелую дофаминовую зависимость от дешевых и быстрых стимулов.

«С точки зрения нейрофизиологии происходит планомерная атрофия префронтальной коры, отвечающей за волевое удержание внимания и сложный системный анализ», — сказала Курьева.

По словам эксперта, мозг предельно прагматичен: если годами требовать от него лишь примитивных реакций на яркий визуальный мусор каждые пятнадцать секунд, он физически уничтожает неиспользуемые нейронные сети, необходимые для глубокого мышления.

«Развивается приобретенное цифровое псевдослабоумие, а не истинная нейродегенеративная болезнь. Никакие ноотропы или антидепрессанты не способны восстановить утраченные когнитивные функции без жесткого цифрового детокса и принудительного возвращения к обработке сложной информации через физиологическую ломку и невыносимую скуку», — объяснила психолог.

