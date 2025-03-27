Скрытые опасности безалкогольных напитков: чем опасны подсластители

На полках магазинов много безалкогольных напитков, которые позиционируются как «легкие» и «диетические» альтернативы обычным газировкам, вместо сахара в них добавляют искусственные подсластители. На самом деле они не так уж безопасны для человеческого организма, рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Что такое искусственные подсластители

Сахарозаменители — это химические вещества, которые придают сладкий вкус еде и напиткам. Самым распространенным считается аспартам (E951), он примерно в 200 раз слаще сахара, поэтому его добавляют в диетические напитки, жевательные резинки и низкокалорийные десерты. Реже используют стевию (Е960) — натуральный подсластитель из листьев одноименного растения, она приблизительно такая же сладкая. В составе выпечки и молочных продуктах часто можно встретить сукралозу (Е955), ее получают путем химической модификации сахара, при этом она в 600 раз слаще него. А самый мощный сахарозаменитель — это неотам (E961), который слаще сахара в 8000 раз.

Чтобы подсластить внушительный объем продукции, нужна буквально капля сахарозаменителей, поэтому производителем выгодно их использовать. Тем более они устойчивы к высоким температурам и долго хранятся.

«В отличие от сахара, искусственные подсластители редко приводят к образованию кариеса, так как бактерии ими не питаются. А самое главное — сахарозаменители не влияют на уровень глюкозы в крови, поэтому подходят даже диабетикам», — отметил плюсы Вашкин.

Как подсластители влияют на здоровье

Несмотря на преимущества, искусственные подсластители вызывают споры среди ученых и врачей. Например, искусственные подсластители помогают довольно быстро похудеть за счет сокращения калорий, но в долгосрочной перспективе исследования показывают увеличение избыточного веса на 76%.

«Дело в том, что сахарозаменители могут усиливать чувство голода, тем самым способствуя перееданию. Когда мы употребляем продукты и напитки с сахарозаменителем, то обманываем собственный мозг. Мы только чувствуем сладость, но в реальности организм не получает глюкозу. В результате не получаем того же чувства насыщения, как от сахара, зато включается системная нечувствительность к инсулину, чтобы повысить уровень сахара в крови и добыть глюкозу. А это, в свою очередь, приводит к увеличению риска развития диабета», — объяснил врач.

Некоторые люди сообщают о головных болях, головокружении или аллергических реакциях после употребления подсластителей. Наиболее распространенные реакции — аллергический дерматит и нарушения пищеварения, они могут быть вызваны генетической предрасположенностью, дисбалансом микрофлоры и побочными продуктами постбиотной модификации подсластителей.

Влияют ли искусственные подсластители на развитие зависимостей

Искусственные подсластители воздействуют на те же рецепторы в мозге, что и сахар, активируя систему вознаграждения. Однако энергию организм не получает, что приводит к дисбалансу в работе мозга — возникает повышенное желание потреблять сладкое или другие вещества, стимулирующие выброс дофамина, например, алкоголь.

«Если человек регулярно употребляет продукты с подсластителями, у него снижается чувствительность к естественным вкусам, поэтому он начинает искать аналогичные ощущения в напитках, особенно в сладких коктейлях. И чем сильнее влияние на дофаминовую систему, тем быстрее формируется зависимость», — рассказал нарколог.

Со временем подсластители могут нарушать механизмы контроля голода и сытости, то есть человек будет есть в целом больше пищи, отдавая приоритет сладким продуктам. Более того, появляется зависимость от самого процесса употребления еды или напитков, вызывая и другие привычки, в том числе курения.

«Хотя большинство подсластителей одобрены регулирующими органами, их долгосрочное влияние на здоровье до конца не изучено. Поэтому желательно сократить в рационе количество сладких продуктов. Например, газированные напитки можно заменить на свежевыжатые соки, воду с лимоном, ягодами или мятой», — заключил Вашкин.