Скорость ходьбы ниже 0,8 метров в секунду может указывать на старение

Медленная походка, при которой скорость перемещения составляет менее 0,8 метра в секунду, может быть признаком преждевременного старения. Это заключение сделали психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и эксперт Марко Аркестейн, представляющие Университет Аберистуита в Уэльсе, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Independent.

Для взрослого человека стандартной считается скорость в диапазоне 1–1,4 метра в секунду, что приблизительно равно 5 километрам в час. Подобные значения традиционно ассоциируются с хорошей физической формой и благоприятным прогнозом для здоровья. Уменьшение этого параметра часто сигнализирует о потере мышечной силы, снижении выносливости и повышенной вероятности развития хронических заболеваний.

Чтобы самостоятельно оценить свой показатель, можно засечь время, за которое преодолевается дистанция в 10 метров, и затем вычислить среднюю скорость при привычном темпе ходьбы. Ученые также советуют применять тест «двойной задачи»: во время перемещения параллельно решать несложные арифметические примеры, например, последовательно отнимать семь от ста. Если в ходе такого теста шаг становится заметно медленнее или возникает много ошибок в подсчетах, это может указывать на начинающееся снижение когнитивных способностей.

Эксперты акцентируют внимание на том, что данные методы не являются альтернативой профессиональному медицинскому обследованию, но служат полезным инструментом для раннего обнаружения неблагоприятных тенденций. Согласно их точке зрения, регулярная физическая активность и тренировки внимания могут затормозить негативные возрастные изменения и помочь сохранить общую функциональность организма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.