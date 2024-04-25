Шоу мыльных пузырей показали маленьким пациентам онкодиспансера Подмосковья

Сначала детишки вместе с феей-крестной и Золушкой выполняли задания мачехи. Ребята перевоплотились в веселых мышек, вымыли полы, превратили старое платье Золушки в прелестный наряд, а декорации — в сказочную карету. С помощью ребят мечта Золушки сбылась. Красавица попала на бал, встретилась с принцем, они полюбили друг друга с первого взгляда и первого слова. Дети с удовольствием и старанием помогали героям сказки.

«Все завороженно смотрели шоу с удивительными красочными трюками и живым вокалом. Даже те ребята, кто раньше стеснялся, активно проявляли себя, были погружены в представление и игру. А так как мечты должны сбываться у всех, в финале праздника детки и родители погрузились в „королевский аттракцион“ — огромный мыльный пузырь. Внутри переливающегося разноцветными оттенками пузыря каждый загадал заветное желание. Пусть именно эти желания станут целью, ради которой стоит бороться с болезнью и побеждать», — рассказала волонтер Вера Гогина.

Отделение детской онкологии открыто в 1966 году — с момента создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, созданное в нашей стране, и единственное отделение на территории Подмосковья, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.