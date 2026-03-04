Shorts и Reels провоцируют «ложную близорукость»

Короткие видео в формате Shorts и Reels сами по себе не «сажают» зрение, однако создают условия для серьезного цифрового перенапряжения, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«При взгляде в смартфон человек моргает в 3 раза реже — вместо 15–18 раз в минуту всего 5–7, из-за чего слезная пленка быстро испаряется», — сказал Гозиев.

Он добавил, что близкое расстояние до экрана — 25–30 см — и постоянная смена фокуса между текстом, изображением и интерфейсом вызывают спазм цилиарной мышцы, так называемую «ложную близорукость».

«Алгоритмы провоцируют непрерывный просмотр по 30–60 минут и дольше, что превышает физиологические возможности зрительной системы к комфортной работе вблизи. Синий свет при обычном использовании не вызывает необратимых повреждений сетчатки, но может нарушать выработку мелатонина и усиливать зрительный дискомфорт», — предупредил врач.

4 марта отмечают Международный день очкарика. Считается, что порядка трети населения планеты страдают от нарушений зрения в разной степени, поэтому им приходится носить очки.

