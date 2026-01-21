Сфера здравоохранения Серпухова подвела итоги 2025 года и наметила планы на будущее

20 января глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел совещание с руководителями и представителями сферы здравоохранения муниципалитета. Участники заседания обсудили итоги 2025 года и планы на 2026 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из ключевых результатов можно выделить открытие нового детского стационара на 15 коек по адресу ул. Форсса, д. 3. До февраля планируется открыть кабинет МРТ на базе новой поликлиники.

В прошлом году медицинские учреждения округа получили 58 единиц современного оборудования. 86 квалифицированных специалистов удалось привлечь на работу в Серпухове. 10 врачей получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей при трудоустройстве. За прошлый год выделено три служебные квартиры и восемь земельных участков. Стоит отметить, что с нового года компенсация найма жилья для медиков увеличена до 25 тыс. рублей, а стипендии целевикам повышены в три раза.

«Продолжим работу по привлечению кадров, обновлению материально-технической базы и улучшению медицинской инфраструктуры», — отметил глава округа Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.