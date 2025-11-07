Сестры милосердия в Крыму: как помогают тяжелобольным пациентам в больницах

Сестры милосердия Крымской митрополии оказывают помощь тяжелобольным пациентам в больницах и госпиталях полуострова, продолжая традиции, заложенные еще во времена Крымской войны, сообщает «Крымская газета» .

В Крыму действует Сестричество Крымской митрополии во имя иконы Божией Матери «Троеручица», объединяющее около 100 сестер милосердия. Они работают в больницах Симферополя, Феодосии, Керчи, Саках и других городах, а также в хосписах и онкодиспансерах. В структуре организации есть духовные наставники, координаторы и требные сестры, которые помогают пациентам не только физически, но и духовно.

Сестры проходят обязательное обучение: 21 день дистанционных занятий и четыре дня практики. После этого они получают свидетельство младшего медицинского работника по уходу за больными. В их обязанности входит помощь по уходу за пациентами — мытье, кормление, стрижка, смена белья, а также поддержка и общение. Медицинские процедуры сестры не выполняют.

Особое внимание уделяется духовной поддержке пациентов. Требные сестры помогают организовать исповедь, причастие, читают молитвы и собирают духовные просьбы. В госпитале для ветеранов войн сестры работают вместе с волонтерами, помогая бойцам восстановиться после ранений.

В состав сестричества входят люди разных профессий: учителя, инженеры, врачи, художники, пенсионеры. Многие из них тратят несколько часов на дорогу, чтобы прийти на смену. Служение добровольное, график гибкий — кто-то помогает несколько часов в неделю, кто-то чаще.

Сейчас сестричеству не хватает добровольцев. В ноябре стартует новый набор на бесплатные курсы, чтобы привлечь новых сестер. Организация также проводит благотворительные ярмарки и собирает пожертвования для закупки необходимых средств ухода.

Сестры милосердия отмечают, что их труд высоко ценится пациентами и персоналом больниц. По словам старшей сестры Нины Оксененко, многие называют их «ангелами», а их главная задача — проявлять заботу и милосердие к каждому нуждающемуся.