Щелковские врачи удалили женщине миому матки диаметром 15 см

В Щелковскую больницу поступила 35-летняя женщина с крупной миомой матки. Проведенная диагностика установила, что размер новообразования составляет более 15 см в диаметре. Такая патология препятствует наступлению беременности, которую планировала пациентка, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Очень часто крупные миомы удаляют вместе с маткой. Мы же поставили цель удалить только новообразование и сохранить функцию органа. Операция прошла успешно и без осложнений. Мы удалили все узлы миомы, ушили матку и сохранили для женщины возможность стать матерью. Новообразование было направлено на гистологическое исследование, которое подтвердило, что оно доброкачественное», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Лариса Кузнецова.

Сейчас пациентка выписана домой и под наблюдением гинеколога проходит лечение, чтобы в ближайшее время забеременеть.

Врачи в очередной раз напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год. Если вы наблюдаетесь у специалиста по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он обозначает. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.