Россиянкам ответили, почему происходит зачатие сиамскими близнецами

В Бийске впервые за 34 года у беременной женщины выявлен плод сиамских близнецов: две головы, одно туловище и зачатки дополнительных рук. Врач акушер-гинеколог Алевтина Бельская рассказала, как происходит такое редкое зачатие, сообщает RuNews24.ru .

Специалист напомнила, что сиамские близнецы — однояйцевые близнецы, которые не разделились в процессе развития эмбриона.

«Важно понимать, что это не совсем генетическая аномалия, а случайное нарушение в процессе деления оплодотворенной яйцеклетки», — отметила врач.

Сиамские близнецы образуются, когда однояйцевые близнецы не полностью разделяются в течение первых 15 дней после зачатия. В норме близнецы должны разделиться на два эмбриона в течение 13 дней после зачатия, при более позднем делении близнецы остаются соединенными.

Причины такого явления до конца не изучены. Вероятно, на процесс могут влиять факторы окружающей среды: радиация, токсические вещества, прием лекарств во время беременности. Однако эти предположения не подкреплены научными доказательствами. Врач добавила, что немалую роль могут сыграть неправильный образ жизни и еда, заправленная усилителями вкуса.

Чаще всего сиамские близнецы бывают соединены в области груди, также бывают случаи соединения в области живота, крестца, таза и даже головами. Их разделение — сложная операция с множеством риском. Положительной исход зависит от степени их соединения и состояние внутренних органов.

Сейчас благодаря современным технологиям возможно тщательно обследовать ситуацию и спланировать операцию по разделению, однако все решения принимаются индивидуально с учетом рисков и преимуществ для каждого из близнецов.

Бельская предупредила, что беременность сиамскими близнецами может быть опасна и для матери, поэтому важно оценить все риски ведения и беременности и готовности воспитывать и справляться с такими детьми.