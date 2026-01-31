Россиянка выдавила прыщ на лбу и попала под нож хирурга

28-летняя девушка из города Котлас в Архангельской области решила самостоятельно избавиться от выскочившего на лбу прыщика, но в итоге попала в больницу, где ей разрезали лоб из-за скопившегося гноя, сообщает SHOT .

Девушка начала замечать ухудшения на следующий день после того, как выдавила прыщ. Она поняла, что совершила ошибку, так как область вокруг бывшего прыща начала опухать. Через три дня девушка обратилась в медицинское учреждение, где ей рекомендовали заклеить пораженное место пластырем.

Но спустя еще два дня девушке вновь потребовалась медицинская помощь. Врачи в срочном порядке сделали разрез на лбу пациентки и назначили курс антибиотиков. Вскоре состояние девушки ухудшилось, и ее госпитализировали.

Медики пояснили, что причиной такой реакции стало отсутствие должной гигиены: она не обработала руки перед тем, как трогать лицо и выдавить прыщ. В итоге образовался гной и обширный отек, распространившийся по лицу.

