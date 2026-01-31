Россиянка выдавила прыщ на лбу и попала под нож хирурга
28-летняя девушка из города Котлас в Архангельской области решила самостоятельно избавиться от выскочившего на лбу прыщика, но в итоге попала в больницу, где ей разрезали лоб из-за скопившегося гноя, сообщает SHOT.
Девушка начала замечать ухудшения на следующий день после того, как выдавила прыщ. Она поняла, что совершила ошибку, так как область вокруг бывшего прыща начала опухать. Через три дня девушка обратилась в медицинское учреждение, где ей рекомендовали заклеить пораженное место пластырем.
Но спустя еще два дня девушке вновь потребовалась медицинская помощь. Врачи в срочном порядке сделали разрез на лбу пациентки и назначили курс антибиотиков. Вскоре состояние девушки ухудшилось, и ее госпитализировали.
Медики пояснили, что причиной такой реакции стало отсутствие должной гигиены: она не обработала руки перед тем, как трогать лицо и выдавить прыщ. В итоге образовался гной и обширный отек, распространившийся по лицу.
