Россияне готовы платить за дополнительный час сна перед работой и учебой

Опрос аналитиков сервиса «Профи» показал, что россияне в возрасте 25-35 лет из-за стресса готовы отдать более 10 тысяч рублей за лишний час сна перед работой или учебой. На готовность платить за дополнительный отдых влияет возраст и уровень дохода. В связи с этим врач кардиолог-сомнолог Алена Максимова рассказала, сколько нужно спать, чтобы оставаться продуктивным, возможно ли компенсировать украденное у сна время, сообщает «МИР 24» .

Сомнолог заявила, что норма сна у каждого человека разная. В среднем большинству людей необходимо спать 7-8 часов. Однако есть и те, кому хватает 4-5 часов, а некоторым нужно до 10-12 часов, чтобы восстановить свои силы.

Также норма сна может зависеть от его качества. Например, если человек будет просыпаться ночью по каким-либо причинам, выспаться ему, скорее всего, не получится. Поэтому очень важна гигиена сна, то есть подготовка к нему, отмечает врач.

«Чтобы хорошо высыпаться, вечером нужно своевременно завершать всю активную работу. Это позволит мозгу перейти от активного к пассивному и расслабленному состоянию. Не рекомендуется за час до сна смотреть телевизор и пользоваться смартфоном. Стоит максимально ограничить поток информации. Лучше отдать предпочтение спокойной деятельности. Можно почитать книгу или пообщаться с родными, выйти на прогулку. Важен и нужен ритуал для сна. Предлагаю ароматерапию или тихую музыку, принятие теплой ванны или душа», — указала Максимова.

Если эти правила не помогают восстановить качество сна, следует обратиться к врачу, чтобы исключить возможность болезни сна и других проблем со здоровьем.

Врач также объяснила, возможно ли компенсировать украденное у сна время. Если дефицит сна в пределах двух часов, то работоспособность не ухудшится. Если человек недосыпают систематически на протяжении нескольких дней, дефицит сна будет копиться, упадет работоспособность, появится плохое самочувствие, разбитость, круги под глазами, снизится упругость кожи.

Сгладить эффект недосыпа можно за счет спокойного времяпрепровождения — небольшого отдыха с закрытыми глазами, медитаций, дыхательных техник. Лучше всего работает короткий сон — даже 10-15 минут значительно перезагрузят организм.

При этом сомнолог предостерегла, что если человек решает поспать еще побольше при достаточном сне, то он рискует столкнуться с бессонницей.