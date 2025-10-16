Россияне быстро набирают лишний вес из-за таблеток от грусти

Антидепрессанты нередко способствуют набору лишнего веса. Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин поделился с kp.ru , почему так происходит.

Антидепрессанты оказывают воздействие на серотониновую систему. Они также влияют на большое количество иных систем организма. Среди них и та, которая влияет на аппетит. Благодаря этому антидепрессанты должны уменьшать вес.

В период испытаний на животных у тестируемых действительно падала масса тела. Однако в жизни люди часто сталкиваются с иным эффектом.

За ними наблюдают уже не первый год. Согласно исследованиям, вес тела увеличивается почти у 10 человек из 100, которые употребляют антидепрессанты.

Реакция организма на такие вещества зависит от большого количества факторов. Среди них генетика и тип депрессии. Если у человека медленный обмен веществ, то из организма вещества будут выходить более медленно.

