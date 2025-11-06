Россиянам советуют отказаться от секса 7 ноября из-за мощнейшей магнитной бури

Всплески солнечной активности провоцируют резкие возмущения геомагнитного поля Земли, известные как магнитные бури. Интенсивность этих явлений бывает различной, и, по мнению ряда специалистов, они оказывают влияние на самочувствие. Особенно остро это ощущают люди, страдающие хроническими заболеваниями, в особенности сердца и сосудов, а также те, кто чувствителен к переменам погоды. Сексолог Ольга Бурлакова заявила, что в такие периоды рекомендуется сократить активность — это касается и интимной жизни, сообщает Life.ru .

Она отметила, что во время магнитных бурь люди часто жалуются на общую слабость, ломоту в теле, раздражительность. Поэтому важно избегать стрессовых ситуаций, поскольку повышенная нагрузка на организм может усугубить негативное воздействие бури. Неслучайно именно в эти дни чаще вызывают скорую помощь из-за скачков артериального давления, усиления головных болей и мигреней. Все это говорит о необходимости внимательного отношения к своему здоровью.

«Также обычно в эти периоды советуют ограничивать активность, особенно сексуальную — потому что не рекомендуется переутомляться. Лучше отказаться от спорта, фитнеса или активных массажей, поскольку они тоже создают нагрузку на организм. В такие дни лучше соблюдать спокойствие, правильное питание, следить за режимом сна, пить достаточно воды и избегать стрессов и перегрузок как на работе, так и в личной жизни», — подчеркнула Бурлакова.

Сексолог добавила, что даже при отсутствии явных признаков недомогания секс в период магнитной бури вряд ли поможет расслабиться. Тем более не стоит принуждать себя к интимной близости при наличии дискомфорта, усталости или пережитого стресса. Кратковременное удовольствие в подобных обстоятельствах может обернуться ухудшением состояния и дополнительной нагрузкой на организм, предостерегла Бурлакова.

Около полуночи были зафиксированы магнитные бури планетарного уровня. 7 ноября ожидается самая мощная магнитная буря в 2025 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.