Врач из Подмосковья напомнила о защите репродуктивного здоровья

Врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина рассказала о роли профилактики инфекций в сохранении репродуктивного здоровья. Специалист подчеркнула важность регулярных осмотров и обследований, особенно при планировании беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Репродуктивное здоровье является частью общего благополучия человека. В его сохранении важную роль играет дерматовенеролог, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.

Особое внимание специалисты уделяют скрытым инфекциям. Хламидиоз, микоплазмоз, герпес, папилломавирусная инфекция и трихомониаз могут долгое время протекать бессимптомно и без своевременной терапии приводить к воспалению внутренних органов, хроническим процессам в малом тазу и риску вторичного бесплодия.

«Большинство инфекций, передающихся половым путем, проявляются лишь спустя некоторое время после заражения и нередко маскируются под незначительные симптомы или вовсе протекают бессимптомно», — предупредила врач-дерматовенеролог Анастасия Воронкина.

Специалист отметила, что своевременное обращение к врачу позволяет выявить заболевание на ранней стадии и минимизировать негативные последствия. При подготовке к беременности обследование рекомендуется проходить обоим супругам. Это помогает снизить риски для будущего ребенка и облегчить течение беременности.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.