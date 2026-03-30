Россиянам рассказали, какую муку лучше выбрать для выпечки

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рекомендовала использовать для выпечки цельнозерновую муку и предупредила о возможном вреде муки с высоким содержанием крахмала, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала. Документ вступит в силу в апреле. Ранее такую продукцию выпускали по техническим условиям производителей.

В обычной пшеничной муке содержится 58,5–68,5% крахмала, в высококрахмалистой — от 80%. В Росстандарте отметили, что в ней меньше белка и клейковины, поэтому тесто получается более пластичным, а печенье — хрустящим.

«Конечно, цельнозерновую. Ее лучше использовать абсолютно всем. И здоровым людям, и, само собой, тем, у кого сахарный диабет, лишний вес, инсулинорезистентность (им вообще в принципе нельзя использовать белую муку)», — рассказала Елена Соломатина.

По словам врача, цельнозерновая мука содержит клетчатку, которая снижает гликемический индекс продукта. Белая мука в сочетании с сахаром резко повышает уровень глюкозы в крови, что со временем может привести к инсулинорезистентности, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Во-первых, в ней меньше белка (строительного материала для всего организма), который является самым ценным в питании, а значит — больше углеводов. Соответственно, нам необходимо их как-то истратить. Иначе — диабет, сердечно-сосудистые заболевания и так далее», — пояснила диетолог.

Она добавила, что термически обработанный крахмал легко усваивается и повышает уровень глюкозы, тогда как полезные бактерии питаются устойчивым, неразрушенным крахмалом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.