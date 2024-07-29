Россиянам рассказали, какие профессии опасны для психики

Психолог Наумова: проблемы с психикой могут возникнуть у педагогов и полицейских

Психолог Наталья Наумова заявила, что люди, чьи профессии представляют опасность для собственной жизни, могут быть склонны к проблемам с психикой, сообщает «Вечерняя Москва».

«Например, к ним относятся военные, полицейские, пилоты самолета, вахтеры и пожарные. Представители этих профессий спасают других людей или привлекают их к соблюдению порядка. Им приходится все время рисковать, забывать о себе и своем здоровье», — сказала Наумова.

Также в «группе риска» представители социальных профессий: врачи, педагоги, социальные работники, воспитатели в детских домах. Такие люди должны достаточно отдыхать и уметь переключаться, иметь вдохновляющие и интересные дела помимо работы.

По словам психолога, таким людям важно иметь хобби и достаточно дней для отпуска, не брать сверхурочную работу и вовремя замечать в себе изменения по отношению к другим людям.