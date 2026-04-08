Россиянам рассказали, как отличить ангину от обычной боли в горле

Боль в горле не всегда означает ангину, но есть признаки, при которых откладывать визит к врачу уже опасно. Высокая температура, выраженная слабость, увеличенные лимфоузлы и боль даже при глотании слюны могут говорить не о простом воспалении, а об острой инфекции миндалин, которая в ряде случаев требует антибиотиков и лабораторной диагностики. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Ангина — это воспаление лимфоидного глоточного кольца, прежде всего миндалин, связанное с размножением микроорганизмов в этой ткани. Ее важно не путать с хроническим тонзиллитом. При хроническом тонзиллите в миндалинах может постоянно сохраняться условно-патогенная или патогенная микрофлора, которая периодически вызывает обострения. Но в этом случае речь идет именно об обострении тонзиллита. Ангина же рассматривается как самостоятельная инфекция и обычно протекает острее.

От обычной боли в горле ангину чаще всего отличает выраженность симптомов. Это не просто дискомфорт или першение, а сильная боль, которая усиливается при глотании. В некоторых случаях человеку становится трудно глотать даже слюну. Кроме того, ангина обычно сопровождается высокой температурой — чаще выше 38 °C, ознобом, слабостью и общей интоксикацией.

Есть и внешние признаки, которые врач видит при осмотре. Миндалины становятся увеличенными, отечными и ярко покрасневшими. Воспаление может распространяться на мягкое небо и заднюю стенку глотки. Такая картина характерна для катаральной ангины. При этом нередко увеличиваются лимфатические узлы — чаще подчелюстные и затылочные, иногда и шейные.

«Но ангина может протекать и тяжелее. При фолликулярной форме на поверхности миндалин появляются множественные белые точки. В медицинской литературе такую картину нередко называют „звездным небом“. Это признак гнойного воспаления в фолликулах миндалин. Еще тяжелее может выглядеть лакунарная ангина. В этом случае миндалина резко увеличивается в объеме, на ее поверхности появляются участки налета, иногда с признаками некроза. Такое состояние требует срочного назначения антибиотиков», — сказала врач.

При этом самостоятельно выбирать антибиотик нельзя. Перед началом таргетной антибактериальной терапии врач должен определить возбудителя инфекции. Для этого берется материал на бактериологический посев. Получая результат исследования, врач диагностирует причину воспаления и может скорректировать лечение, если оно оказалось недостаточно эффективным.

Причины и осложнения

Частыми возбудителями тяжелых форм ангины являются стафилококк и стрептококк. Последний особенно опасен, потому что его токсины могут поражать не только миндалины, но и сердце, почки и суставы. Если такую ангину не пролечить вовремя, возможны серьезные осложнения.

«Еще одно опасное осложнение — заглоточный абсцесс. В этом случае воспалительный процесс распространяется в глубокие ткани и лимфатические узлы, а отек может быть настолько выраженным, что начинает мешать дыханию. Это уже ситуация, при которой нужна срочная медицинская помощь», — добавила Сережина.

Обратиться к врачу при боли в горле нужно обязательно, если температура высокая, боль резко усиливается, увеличиваются лимфоузлы, появляется выраженная слабость или становится трудно глотать даже слюну. Такие симптомы уже не похожи на обычное раздражение слизистой или легкую вирусную инфекцию. При подозрении на ангину нужен осмотр терапевта, педиатра или оториноларинголога и лабораторная диагностика причин заболевания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.