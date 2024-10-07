Россиянам рассказали, чем полезны бразильские орехи

Ежедневное употребление бразильских орехов может помочь наладить работу кишечника и снизить риск воспалительных процессов, как показало исследование ученых из Федерального университета Висозы, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Journal of Nutrition.

В исследовании участвовали 46 женщин с избыточным весом, которых разделили на две группы. Обе придерживались специальной диеты, но одна группа ежедневно употребляла по 2 бразильских ореха, а другая — нет.

Эксперимент длился около двух месяцев, и, хотя похудение в обеих группах было одинаковым, бразильские орехи продемонстрировали дополнительные преимущества. Выяснилось, что они улучшали барьерную функцию кишечника, защищая его от токсинов и патогенов. Кроме того, орехи способствовали снижению воспалительных процессов.

Терапевтические свойства бразильских орехов объясняются высоким содержанием селена, который играет важную роль в антиоксидантной защите, предотвращая повреждение клеток свободными радикалами.