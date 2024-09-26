Россиянам раскрыли, как правильно пить утренний кофе
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно пить утренний кофе. Врач посоветовала не употреблять этот напиток на голодный желудок, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».
У многих людей есть вредная привычка пить кофе рано утром и выкуривать сигарету. Однако даже без табака употребление кофе на голодный желудок не рекомендуется, поскольку он может способствовать выработке желудочного сока. Это, в свою очередь, может приводить к раздражению слизистой оболочки желудка, поделилась эксперт.
Впрочем, сочетание кофе с пищей тоже не является оптимальным, убеждена Соломатина. Причина в том, что в кофе содержатся танины, которые связывают многие компоненты еды. Это может негативно сказаться на усвоении микро- и макроэлементов, таких как железо, магний и цинк. В результате человек теряет часть питательных свойств пищи.
Кроме того, нежелательно запивать еду сладкими и жирными напитками, такими как латте или капучино. Это может вызвать дискомфорт в желудке и замедлить процесс пищеварения, предостерегла диетолог.
«Кофе лучше всего, конечно, пить отдельно, как правило, не раньше, чем через 30 минут после еды», — заключила Соломатина.