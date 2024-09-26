Россиянам раскрыли, как правильно пить утренний кофе

Диетолог Соломатина: кофе лучше пить не раньше, чем через 30 минут после еды

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно пить утренний кофе. Врач посоветовала не употреблять этот напиток на голодный желудок, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

У многих людей есть вредная привычка пить кофе рано утром и выкуривать сигарету. Однако даже без табака употребление кофе на голодный желудок не рекомендуется, поскольку он может способствовать выработке желудочного сока. Это, в свою очередь, может приводить к раздражению слизистой оболочки желудка, поделилась эксперт.

Впрочем, сочетание кофе с пищей тоже не является оптимальным, убеждена Соломатина. Причина в том, что в кофе содержатся танины, которые связывают многие компоненты еды. Это может негативно сказаться на усвоении микро- и макроэлементов, таких как железо, магний и цинк. В результате человек теряет часть питательных свойств пищи.

Кроме того, нежелательно запивать еду сладкими и жирными напитками, такими как латте или капучино. Это может вызвать дискомфорт в желудке и замедлить процесс пищеварения, предостерегла диетолог.

«Кофе лучше всего, конечно, пить отдельно, как правило, не раньше, чем через 30 минут после еды», — заключила Соломатина.