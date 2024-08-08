Россиянам посоветовали, как защитить себя от заражения паразитами

В сезон отпусков, когда люди ездят в жаркие страны и пробуют новые блюда, увеличивается риск заразиться глистами и другими паразитами. Врач-гастроэнтеролог сети Татьяна Заможняя рассказала, как избежать этого неприятного явления и быстро вылечиться в случае, если инфицирование уже произошло, сообщает «Вечерняя Москва».

Заразиться можно незаметно: через воду или пищу, при контакте с зараженным человеком или животным, из-за плохо почищенной рыбы и мяса. «Подхватить» инфекцию можно также через контакт с игрушками или посудой и при контакте с зараженной почвой.

Вероятно, попавшие в организм паразиты проявят себя самым неприятным образом — могут начаться диарея и боль в животе, человек резко похудеет и почувствует снижение аппетита. Среди симптомов также наблюдаются общая слабость и вздутие живота.

Лечение при заражении паразитами должен назначать врач. Если человек заражен острицами, то ему пропишут короткий курс препаратов, но лечение других паразитов порой даже предполагает госпитализацию.

В случае любых подозрений на заражение паразитами обязательно следует записаться на прием к инфекционисту.