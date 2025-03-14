Россиянам ответили, чем опасны «капельницы здоровья»

Лектор Российского общества «Знание», врач-методист Федерального центра медицины катастроф, преподаватель Эрих Титов предупредил, что бесконтрольное применение инфузионной терапии может навредить организму. Также он рассказал, кому и в каких случаях действительно полезны и необходимы «капельницы здоровья», сообщает «Федерал Пресс» .

Под «капельницей здоровья» подразумевается внутривенная инфузия с компонентами, которые подбираются индивидуально для каждого пациента, опираясь на его состояние. Зачастую в состав входят витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты, иммуномодуляторы и так далее. Например, комплексы на основе витаминов группы В влияют на улучшение работы нервной системы, витамин С поддерживает иммунитет, а магний расслабляет и уменьшает уровень стресса.

L-аргинин и глутамин оказывают поддержку работе печени, иммунной системы, ускоряют восстановление тканей. Коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота и Мексидол могут замедлить процесс старения за счет борьбы с окислительным стрессом. Глутаргин и физраствор выводят из организма токсины, очищая его и улучшая общее самочувствие.

Так, при значительном дефиците витаминов или минералов после инфекции или при сильных физических и эмоциональных нагрузках инфузии могут быт полезны. Стоит помнить, что у «капельниц здоровья» существует ряд противопоказаний, среди них заболевания почек, сердечно-сосудистые нарушения, аллергические реакции на некоторые компоненты.

«Никакая капельница не заменит полноценного питания, здорового сна и правильного образа жизни. Если человек испытывает постоянную усталость или недомогание, нужно искать первопричину, а не полагаться на разовые процедуры», — заключил эксперт.