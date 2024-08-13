Россиянам объяснили, что такое «тихая» мигрень

Врач-невролог Марина Аникина объяснила, что такое «тихая» мигрень, и рассказала, как бороться с этим недугом. По ее словам, лечение заболевания подразумевает сложный комплекс мероприятий.

Врач отметила, что с приступами мигрени сталкивается 15% населения планеты. «Тихая» мигрень — это мигрень, которая перешла в хроническую форму. Симптомы заболевания становятся «размытыми», а головная боль может маскироваться под головокружение и слабость.

Также «тихую» мигрень называют «фоновой», поскольку человек адаптируется к ярким проявлениям заболевания, и они уже не беспокоят его так, как раньше. Он может просыпаться утром с затуманенной головой — легким дискомфортом, головокружением, однако сильная головная боль его не беспокоит — все это проявления мигрени, перешедшей в хронический фоновый режим, поделилась Аникина.

Невролог предостерегла, что отсутствие своевременного лечения недуга может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Страдающие хронической мигренью втрое больше подвержены инсультам, также у пациентов в 3 раза увеличивается риск возникновения интеллектуальных нарушений, поскольку вместо того, чтобы направлять нейронный ацетилхолин (нейромедиатор, который влияет на память и обучаемость) на когнитивные процессы, организм использует его для управления болевыми ощущениями.

Боль является критически важным сигналом для человека и имеет более высокую важность, чем мыслительные процессы. По словам врача, вследствие этого угнетается мышление и даже может возникнуть резкий переход к сосудистой деменции.

«Лечение мигрени — достаточно сложный комплекс мероприятий. В норме — не только купирование приступа, когда болит голова, но еще и профилактика приступов — это самая важная часть терапии», — отметила Аникина в эфире радио Sputnik.

Среди способов лечения врач выделила препараты, оказывающие влияние на микроциркуляцию крови, антидепрессанты, антиконвульсанты, медикаменты для лечения сердечно-сосудистой системы, а также ботулинотерапию и моноклональные антитела.