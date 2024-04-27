Россиянам назвали основные признаки энцефалита

Педиатр Анна Татинцян рассказала подробности о признаках энцефалита. По ее словам, симптомы энцефалита практически универсальны, поскольку воспаление локализуется в тканях головного мозга, сообщает «Секрет фирмы» .

При энцефалите порой можно наблюдать такие симптомы, как светобоязнь, потеря зрения, скованность шеи, непроизвольные движения головы, конечностей и тела. Дополнительно пациенты могут бредить и проявлять тревожность, паранойю и испытывать галлюцинации.

Именно психические изменения в поведении человека обычно являются красным флагом, «кричащем» о поражении мозговых тканей, подчеркнула Татинцян.

Одним из отличительных признаков инфекционного энцефалита являются характерные симптомы, схожие с вирусными инфекциями. Среди них — лихорадка и гриппоподобные состояния. Тем не менее в случае неинфекционной этиологии энцефалита пациенты не отмечают подобных симптомов, а чаще жалуются на неврологические и психические нарушения, пояснила врач.

Кроме того, в случае неопластических процессов, таких как опухоли, яркие и специфические симптомы энцефалита могут возникать уже на поздних стадиях рака. Это означает, что при подозрении на энцефалит необходимо учитывать возможность наличия опухолевого процесса и обратить внимание на соответствующие симптомы, резюмировала педиатр.