Россиянам дали рекомендации по уходу за сухой кожей

Состояние кожи может значительно ухудшиться из-за множества факторов: сухой воздух в помещениях, холодная погода, солнце и последствия использования различных медицинских препаратов. Это может проявляться зудом, покраснением и шелушением. Чтобы справиться с этими проблемами, специалисты рекомендовали увлажнять кожу, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для этого хороши кремы и мази, однако такой подход подходит лишь для локальных проблем, вызванных, например, сухим воздухом. При сильных симптомах лучше обратиться к врачу, особенно если речь идет о детях, чтобы получить профессиональную помощь.

Некоторые люди пытаются избавиться от шелушения с помощью скрабов и пилингов, но это может привести к ухудшению состояния кожи. Вместо это лучше использовать нежные успокаивающие средства.

Также важно внимательно читать состав косметики и выбирать средства с ланолином — они могут создать защитную пленку и эффективно бороться с сухостью. Например, детский крем с ланолином отлично подойдет для всех возрастов, хотя не рекомендуется использовать его слишком часто.

Облепиховое масло — еще одно полезное народное средство, которое помогает при шелушении. Оно обладает восстанавливающими свойствами и подходит для жирной и комбинированной кожи. Не стоит забывать и о внутреннем увлажнении. Употребление достаточного количества воды улучшает общее состояние кожи.

Если на улице возникает необходимость быстрого решения проблемы, можно использовать обычный бальзам для губ на поврежденные участки — он создаст защитный барьер. Ночной уход также очень важен для питания кожи. Ночные маски и масла помогут поддерживать ее здоровье, особенно в зимнее время.