Россиян предупредили о том, что весеннее солнце может привести к катаракте

«Весной возникает эффект резкого „включения света в темной комнате“ — солнце начинает слепить глаза и может повреждать их структуру. Кроме того, в это время в солнечных лучах повышена доля синего спектра, к которому наши глаза особенно чувствительны», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

По информации ВОЗ, ультрафиолетовое изучение является одной из основных причин развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Всего одного часа нахождения на весеннем солнце без защиты достаточно для ожога роговицы. Первым симптомом данного недуга будет являться ощущение «песка в глазах».

При регулярном нахождении на солнце без защитных очков к 40 годам может развиться катаракта. УФ-лучи разрушают белки хрусталика и превращают его в мутную «пленку», а в сетчатке повреждаются светочувствительные клетки.

Солнцезащитные очки без УФ-фильтра лишь ухудшают ситуацию, в них зрачок расширяется, и в него попадает еще больше вредного излучения. Во избежание появления проблем с глазами, специалист рекомендовала выбирать очки с УФ-фильтром, носить головные уборы с широкими полями.

По мнению Баласанян, отличным выбором станут очки с маркировкой UV400, они блокируют 100% ультрафиолета. Поляризационные линзы снижают блики и уменьшают нагрузку на глаза. Для защиты от бокового излучения важно выбирать очки с широкими дужками. Также по рекомендации офтальмолога полезно весной использовать капли для глаз, чтобы они не пересыхали.