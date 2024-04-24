Россиян предупредили о риске для жизни при ковырянии в носу

Врач-патологоанатом Александр Эдигер предупредил, что ковыряние в носу может привести к серьезным последствиям. Неприличная привычка рискует стать причиной серьезных нарушений и даже летального исхода, сообщает Общественная Служба Новостей .

Доктор подчеркнул, что этот процесс может разрушить слизистую оболочку и повредить костный аппарат носа. Важно понимать, что от пальца, попавшего в носовой ход, расстояние до мозга крайне малое, поэтому существует риск проникновения и повреждения придаточных пазух. В самых экстремальных ситуациях возможна даже смерть человека, который ковырялся в носу.

Кроме того, при ковырянии в носу человек рискует навредить решетчатой кости. Врач подчеркнул, что слизистые оболочки носа являются важным барьером, предотвращающим проникновение инфекций в организм. Легко повредить эти оболочки при ковырянии, что, в свою очередь, уже может нарушить иммунитет человека.

Особенно важно избавить детей от этой вредной привычки, подчеркнул Эдигер.

Врач также указал на опасность переломов костей, носовых перегородок и инфекций, которые могут возникнуть при ковырянии в носу.