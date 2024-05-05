Захарова оценила слова Зеленского о шевроне с флагом Украины на плече у Бога

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом, сообщает РЕН ТВ.

Захарова отметила, что шеврон на плече у Бога напоминает ритуал древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки.

По словам представителя МИД, высказывание является «передозом».

Ранее Зеленский отметил, что, «старый сосед», который набивался в братья, сейчас «навеки далек» от Украины из-за своих действий. Он добавил, что это видит мир.