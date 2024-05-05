сегодня в 16:23

9-летний житель Башкортостана продает свои игрушки, чтобы накормить животных

Ученик второго класса из Кушнаренковского района продает свои игрушки, чтобы купить корм бездомным животным, сообщает SHOT .

Маленький Амаль решил помочь бездомным животным. Именно поэтому, чтобы купить им корм, мальчик продает свои игрушки.

Ребенок продает игрушки по 30-50 рублей за штуку. Его можно встретить в выходные и каникулы у ворот дома.

Мальчик призывает всех взрослых не обижать бездомных котов и собак, не пинать их, а подкармливать и помогать найти хозяев.