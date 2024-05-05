9-летний житель Башкортостана продает свои игрушки, чтобы накормить животных
Ученик второго класса из Кушнаренковского района продает свои игрушки, чтобы купить корм бездомным животным, сообщает SHOT.
Маленький Амаль решил помочь бездомным животным. Именно поэтому, чтобы купить им корм, мальчик продает свои игрушки.
Ребенок продает игрушки по 30-50 рублей за штуку. Его можно встретить в выходные и каникулы у ворот дома.
Мальчик призывает всех взрослых не обижать бездомных котов и собак, не пинать их, а подкармливать и помогать найти хозяев.