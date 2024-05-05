В столице реализуют пилотный проект по подключению к ЕМИАС федеральных клиник

В Москве действует пилотный проект по подключению к ЕМИАС федеральных клиник и региональных медучреждений государственной системы здравоохранения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

ЕМИАС уже работает в пяти медучреждениях Минздрава России, среди которых НМИЦ ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко, а также в Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Работать в системе умеют свыше 4 тыс. пользователей.

Благодаря проекту удается автоматизировать и стандартизировать все ключевые процессы ведения пациента и повысить качество медуслуг. Сейчас идут работы по внедрению ЕМИАС в трёх федеральных клиниках и трех медорганизациях Санкт-Петербурга.

До конца года к ЕМИАС хотят подключить шесть федеральных клиник и 12 медицинских организаций в столице и Санкт-Петербурге,