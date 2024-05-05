В столичных храмах обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

сегодня в 15:31

В Москве обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений. Они состоялись в более чем 500 храмах, церквях и монастырях, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что на дежурство во время проведения богослужений вышли более 700 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев.

«Пожарная безопасность всех мероприятий, связанных с празднованием Пасхи, обеспечена в полном объеме, происшествий не допущено». Петр Бирюков Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В преддверии праздника специалисты поверили системы пожарной безопасности на религиозных объектах.