Роспотребнадзор: ситуация с менингококковой инфекцией в РФ стабилизирована

Эпидемиологическая обстановка с менингококковой инфекцией в стране достигла стабильного уровня, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что за неделю зафиксировано всего два новых случая заражения, пишет ТАСС .

Благодаря эффективным профилактическим мерам специалистам удалось стабилизировать ситуацию с менингококковой инфекцией в России. По последним данным, за минувшую неделю выявлено только два случая заболевания. В течение года очаги групповой заболеваемости фиксировались преимущественно среди мигрантов, занятых трудовой деятельностью.

Несмотря на текущую стабилизацию, ранее сообщалось, что, согласно данным инфекционистов, в текущем году зарегистрировано около 1200 случаев инфицирования. Этот показатель вдвое превышает данные аналогичного периода 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России не планируют вводить обязательную вакцинацию от менингита, пока для этого не подготовят полностью отечественный препарат.