Роспотребнадзор перечислил способы защитить детсадовцев и школьников от ОРВИ
Фото - © Adobe Stock
Во всех детских коллективах Петербурга есть вероятность подхватить респираторную инфекцию. С помощью ряда рекомендаций можно уменьшить риск заболеть, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
На 100% ограничить ребенка от взаимодействия с вирусами и бактериями не выйдет. Однако делать это и не стоит. Благодаря подобным контактам иммунитет ребенка улучшается.
Дети подхватывают болезни преимущественно воздушно-капельным путем. Это происходит, когда заболевший чихает, кашляет или много разговаривает рядом со здоровым ребенком. Тогда в воздух попадают маленькие капли с вирусами.
Подобные частицы некоторое время «висят» в помещении. Затем оседают на ручках дверей, игрушках и мебели.
Если ребенок дотронется до зараженного объекта, а потом до лица, носа или глаза, может подхватить недуг. Чтобы уменьшить вероятность заболевания, необходимо приучить ребенка к ряду привычек и практик.
Важно соблюдать личную гигиену и мыть руки. Рекомендуется объяснить детсадовцу и школьнику, почему необходимо мыть руки с мылом после прогулки и перед едой. Также нельзя трогать лицо немытыми ладонями.
Еще важно использовать исключительно личную посуду, полотенце и стакан. Если же детсадовец или школьник подхватил вирус, его нужно оставить лечиться дома, пока не выздоровеет.
