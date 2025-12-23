Роспотребнадзор перечислил способы защитить детсадовцев и школьников от ОРВИ

В школах и детских садах Петербурга есть риск заболеть ОРВИ

Во всех детских коллективах Петербурга есть вероятность подхватить респираторную инфекцию. С помощью ряда рекомендаций можно уменьшить риск заболеть, сообщает « МК в Санкт-Петербурге » со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

На 100% ограничить ребенка от взаимодействия с вирусами и бактериями не выйдет. Однако делать это и не стоит. Благодаря подобным контактам иммунитет ребенка улучшается.

Дети подхватывают болезни преимущественно воздушно-капельным путем. Это происходит, когда заболевший чихает, кашляет или много разговаривает рядом со здоровым ребенком. Тогда в воздух попадают маленькие капли с вирусами.

Подобные частицы некоторое время «висят» в помещении. Затем оседают на ручках дверей, игрушках и мебели.

Если ребенок дотронется до зараженного объекта, а потом до лица, носа или глаза, может подхватить недуг. Чтобы уменьшить вероятность заболевания, необходимо приучить ребенка к ряду привычек и практик.

Важно соблюдать личную гигиену и мыть руки. Рекомендуется объяснить детсадовцу и школьнику, почему необходимо мыть руки с мылом после прогулки и перед едой. Также нельзя трогать лицо немытыми ладонями.

Еще важно использовать исключительно личную посуду, полотенце и стакан. Если же детсадовец или школьник подхватил вирус, его нужно оставить лечиться дома, пока не выздоровеет.

